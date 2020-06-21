رياضة 2020-06-21 | 13:12 1,315 مشاهدة نعى رئيس نادي الشرطة، وهاب الطائي، وفاة النجم الدولي السابق احمد راضي. وقال الطائي في تدوينه له، "افل نجمٌ لامع من سماء الرياضة ، لطالما جمعنا احمد راضي ونحن نتابع عطاءه واليوم كلنا نودعه و لا نقول إلا ما يرضى الله". وأضاف "لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي الشرطة عن وفاة احمد راضي: افل نجم لامع من سماء الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.