'فيفا' ينعى وفاة اسطورة العراق احمد راضي

رياضة 2020-06-21 | 12:59 المصدر: 5,920 مشاهدة نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي. وتوفي احمد راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا. Advertisements وذكر الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن " خالص تعازي الاتحاد الدولي لأسرة وأصدقاء أسطورة منتخب العراق أحمد راضي الذي توفي اليوم عن عُمر 56 سنة". وأضاف "رحم الله اللاعب الكبير وسنتذكره دائماً كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

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