محكمة مصرية تعاقب بالسجن متهمي "تنظيم جبهة النصرة"

الخليج 365الأحد 2020/6/21 03:39 م بتوقيت أبوظبي
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن 15 عاما والمؤبد بحق 16 متهما في قضية "تنظيم جبهة النصرة".
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، 13 متهما بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 15 سنة في القضية، حسبما أفادت مواقع محلية مصرية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت التحقيقات عن "تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة".
وأكدت أن المتهمين "وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها القانون".
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