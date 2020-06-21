قاض أمريكي يوافق على نشر كتاب بولتون رغم اعتراض البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر قاض فيدرالي أمريكي بحق مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في المضي قدما بنشر كتابه الذي يهاجم فيه الرئيس دونالد ترامب، و"يروي كل التفاصيل" حول الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.



يأتي الحكم على الرغم من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس ترامب لمنع النشر بسبب مخاوف من إمكانية الكشف عن معلومات سرية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

ويمثل قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رويس لامبرث، انتصارا لبولتون في دعوى قضائية تضمنت التعديل الأول للدستور الأمريكي، وقضايا أمن قومي، حتى عندما تعهد البيت الأبيض بالاستمرار في ملاحقة المستشار السابق.

لكن القاضي أعرب أيضًا عن مخاوفه من أن بولتون أخذ على عاتقه نشر مذكراته دون تصريح رسمي من البيت الأبيض الذي يقول إنه لا يزال يراجعها خشية وجود معلومات سرية.

وكتب لامبرث يقول: "لقد راهن المدعى عليه بولتون بالأمن القومي للولايات المتحدة.. لقد عرَّض بلاده للضرر وهو نفسه يتحمل المسؤولية المدنية (وربما الجنائية). لكن هذه الحقائق لا تتحكم في الطلب أمام المحكمة. لقد فشلت الحكومة في إثبات أن المنع القضائي سيمنع ضررًا لا يمكن إصلاحه".

وأشار البيت الأبيض إلى أن المعركة القانونية ستستمر، قائلاً إنه سيحاول منع بولتون من الاستفادة من الكتاب.

في المقابل، غرد الرئيس ترامب بأن بولتون "خالف القانون بإصدار معلومات سرية (بكميات هائلة). يجب عليه أن يدفع ثمنًا باهظًا جدًا لهذا، كما فعل الآخرون من قبله. لا يجب أن يحدث هذا مجددا!!!".

Advertisements

وعلى الرغم من ذلك، يمهد الحكم الطريق لقراءة أوسع نطاقا وتوزيع خلال العام الانتخابي للمذكرات، التي من المقرر أن تصدر بعد غد الثلاثاء، وترسم صورة غير جذابة لصنع القرار في السياسة الخارجية لترامب خلال فترة عام ونصف مضطربة قضاها بولتون في البيت الأبيض.

من جهته، رحب محامي بولتون تشارلز كوبر بقرار القاضي لكنه اعترض على الاستنتاج أن بولتون لم يلتزم بشكل كامل بضرورة التأكد من سرية المعلومات.

وقال كوبر في بيان إن "القضية ستتواصل، الرواية الكاملة للأحداث لم ترو بعد، لكن ذلك سيحصل".

ووزعت دار نشر "سايمون آند شوستر" عددا كبيرا من نسخ كتاب "ذا روم وير إت هابند" على المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، ونشرت عدة وسائل إعلام مقتطفات مما يتضمنه من انتقادات حادة لترامب.

ويتناول الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي طوال 17 شهرا، وانتهت باستقالته في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يعتبر أن ترامب "غير مناسب للمنصب".

لكن نائب المدعي العام ديفيد موريل قال إن بولتون وافق على عدم نشر كتاب يحوي معلومات سرية "بدون موافقة خطيّة"، واعتبر أنه "أخلف بوعده مقابل المال".



