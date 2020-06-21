بلد "التبغ" وقبلة "مادونا" ينتخب رئيسه الثلاثاء

يدلي سكان ملاوي، بعد غد الثلاثاء، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لبلد هو الثاني في القارة الأفريقية يلغي نتائج انتخابات رئاسية بعد كينيا.

والعام الماضي، ألغا ملاوي نتائج إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته بيتر موثاريكا، بسبب ما قيل إنه "عمليات غش على نطاق واسع."

وتشتهر ملاوي بالتبغ وزيارات المغنية الأمريكية مادونا التي تبنت أربعة أيتام من هذا البلد الأفريقي الفقير.





وفي دورة الثلاثاء، يتنافس بيتر موثاريكا (79 عاما) الذي وصل إلى سدة الحكم عام 2014 وخصمه لزاروس شكويرا (65 عاما) ، ويضاف إليهما بيتر كواني الذي يحظى بفرصة ضئيلة جدا.

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وكان الاقتراع الرئاسي الأخير أجرى في 21 مايو/آيار 2019، بإعلان اللجنة الانتخابية فوز موثاريكا بحصوله على 38,57%، مقابل 35,41%. لشكويرا الذي رفض هذه النتائج وقال إنها جاءت مزورة.

وملاوي البلد المستقر عادة، شهدت لأشهر مظاهرات للمعارضة تخللتها أعمال عنف مع قوات الأمن، وجلسات أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفي فبراير/شباط الماضي، فاجأ القضاة الجميع بقرارهم إلغاء الاقتراع، مؤكدين حصول "مخالفات معممة ومنهجية".

وتجري الدورة الجديدة للانتخابات الرئاسة، رغم تفشي فيروس كورونا الذي أصاب حتى اليوم أكثر من 600 شخص بينهم 8 وفيات في البلاد.

وملاوي من أكثر الدول فقرا في العالم، وبحسب البنك الدولي أكثر من نصف سكان البلاد الـ17 مليونا يعيشون تحت عتبة الفقر.