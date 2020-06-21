مقتل جندي جزائري في اشتباكات مع إرهابيين وسط البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، مقتل جندي في اشتباكات مع مجموعة إرهابية مسلحة بمحافظة عين الدفلى وسط البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان، أن وحدة من الجيش الجزائري تحاصر المنطقة وتقوم بعملية تمشيط واسعة لملاحقة الإرهابيين.

وكشف البيان عن تفاصيل العملية العسكرية، وذكر بأنه "خلال نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى، اشتبكت قوة للجيش الوطني مساء أمس السبت، مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندة مصطفى، أثناء أدائه لواجبه الوطني".

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وأكدت الوزارة أن "قوات الجيش الوطني الجزائري المشاركة في العملية، تواصل تمشيط وتطويق المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين".

وأعرب اللواء السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الجزائري بالإنابة، عن تعازيه لأسرة الجندي الشهيد، وجدد حرص القوات المسلحة على مواصلة مكافحة الإرهاب.