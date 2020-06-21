الشرطة البريطانية تعتبر حادثة الطعن الدامية في ريدينغ عملاً "إرهابياً"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها تتعامل مع عملية الطعن التي وقعت السبت في حديقة عامة في مدينة ريدينغ غرب لندن على أنها "عمل إرهابي".

وذكرت الشرطة في بيان أنه "بوسع شرطة مكافحة الإرهاب أن تؤكد الآن بأن عملية الطعن التي نفذها شاب مساء السبت في ريدينغ، أعلنت عملا إرهابيا".