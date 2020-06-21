أعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها تتعامل مع عملية الطعن التي وقعت السبت في حديقة عامة في مدينة ريدينغ غرب لندن على أنها "عمل إرهابي".
وذكرت الشرطة في بيان أنه "بوسع شرطة مكافحة الإرهاب أن تؤكد الآن بأن عملية الطعن التي نفذها شاب مساء السبت في ريدينغ، أعلنت عملا إرهابيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تعتبر حادثة الطعن الدامية في ريدينغ عملاً "إرهابياً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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