شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة البريطانية تؤكد أن حادث الطعن في مدينة ريدينج عمل إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكدت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن حادث الطعن في مدينة ريدينج الذي وقع الليلة الماضية وسقط خلاله 3 قتلى عمل إرهابي.

وأعلنت السلطات أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث. وكانت الشرطة قد أوقفت أمس مشتبه به في عملية الطعن التي وقعت في موقع شهد احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة". Advertisements وعقب الحادث عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مؤازرته لضحايا عملية الطعن والمصابين. وقال جونسون في تغريدة عبر "تويتر": "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينج وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث". وتشهد بريطانيا من وقت لآخر عمليات طعن ينفذها متظرفون يعرفون بالذئاب المنفردة. وشهدت لندن في مارس/آذار الماضي آخر عملية طعن تقع في بريطانيا وأصيب خلال الحادث 4 أشخاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تؤكد أن حادث الطعن في مدينة ريدينج عمل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.