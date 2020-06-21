كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر قبرص تبدأ إعادة فتح نقاط التفتيش المغلقة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات في قبرص إعادة فتح المعابر بين الجانبين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني، اليوم الأحد، بعد إغلاقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت حكومة قبرص المعترف بها دوليًا، والتي تسيطر في الواقع فقط على جنوب الجزيرة، إنه سُيسمح بالعبور من الأحد لأولئك الذين يظهرون نتائج اختبار سلبية لفيروس كورونا في كل مرة يعبرون، كما أوردت وكالة "رويترز".

ولكن بالنسبة لمعظم القبارصة، ظلت الحركة بين شطري البحر المتوسط مقسمة، حيث طبق الجانبان مجموعات مختلفة من القواعد.

كما جعلت سلطات القبارصة الأتراك الاختبارات شرطًا، وقالت، إن مجموعات معينة فقط من الأفراد يمكنها العبور.

وقال أندرياس باراليكيس، وهو ناشط سلام، إن دفع ثمن الاختبارات والقواعد المختلفة سيؤجل العديد من الناس، وخاصة أولئك الذين يعبرون بانتظام.

وأضاف الناشط: "أنها تقتل كل حركة المرور".

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وقال القبرصي التركي، هارون دنيزكان، والذي كان متوجهًا مع عائلته إلى شمال قبرص لرؤية والده: "حاول عدد قليل عبور نقطة تفتيش في العاصمة نيقوسيا. شخص واحد عبر".

وردًا على سؤال حول تكلفة الاختبار، أضاف: "أعتقد أن العلماء يعرفون ما يفعلونه".

تم تقسيم قبرص في غزو تركي في العام 1974 بعد انقلاب قصير مستوحى من اليونان. هناك عدد من المعابر على طول خط وقف إطلاق النار الذي تسيطر عليه الأمم المتحدة والذي يقسم الجزيرة من الشرق إلى الغرب. بدأ فتح المعابر من عام 2003، بعد سنوات من الفصل المطلق في الجزيرة.

وأوضح "دنيزكان": "لم يقرّبنا فيروس كورونا المستجد من بعضنا البعض وهو أمر يحزنني. يتعين على الطائفتين، القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، فرز أغراضهم وعدم الانتظار حتى يقوم الآخرون بحلها لهم."

تم الاعتراف بشمال قبرص فقط من قبل أنقرة.

قبل الإغلاق، كان الآلاف يعبرون الجزيرة يوميًا للعمل أو الرسوم الدراسية أو لأسباب طبية.