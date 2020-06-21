كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق عدد من المناطق اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، على علو منخفض في عدد من المناطق اللبنانية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، أفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بأن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.

كما انتهكت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا والجنوب اللبناني، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا.