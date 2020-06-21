كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين توقف واردات الدواجن من مصنع تايسون في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجمارك الصينية، أنها علقت واردات منتجات الدواجن إلى الصين من مصنع يملكه مورد اللحوم الأمريكي تايسون فودز.

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة الحكومية، فإن جميع المنتجات من المصنع التي توشك على الوصول إلى الصين أو التي وصلت إلى موانئ البلاد ستضبطها الجمارك، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وجاءت هذه الخطوة، بعد تأكيد الشركة أنها اكتشفت إصابة بفيروس كورونا المستجد في المصنع في أركنساس، حسبما قالت الإدارة العامة للجمارك على موقعها على الإنترنت.

في منتصف يناير، وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية التجارة للمرحلة الأولى. وافقت بكين على زيادة مشتريات السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين. Advertisements

وفي سياق منفصل، كشف موظف في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند أن الصين حجبت الموقع الشخصي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على ما يبدو بعد مواجهة وادي جالوان بين جيشي البلدين في إقليم لاداخ الشمالي.

غرد أميت مالافيا، المسؤول عن قسم المعلومات والتكنولوجيا الوطني في حزب بهاراتيا جاناتا، على "تويتر"، نقلاً عن تقرير إخباري، وقال: "الصين حجبت الموقع الرسمي لنارندرا مودي باستخدام جدار الحماية العظيم، لكنها سمحت لموقع راهول غاندي"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

أظهر البحث الذي تم إجراؤه باستخدام أداة البحث المتاحة للجمهور "The Great Firewall of China"، أنه لم تتمكن أي خوادم من الوصول إلى موقع ناريندا مودي الشخصي، www.narendramodi.in، مما يعني أنه من المحتمل ألا يمكن الوصول إلى الموقع من داخل الصين القارية.