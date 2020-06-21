كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تجري فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة عجمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، فحوصات فيروس «كورونا» المستجد لموظفي حكومة عجمان، اليوم الأحد.

وقالت الصحة الإماراتية، إن إجراء الفحوصات، جاء ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة الموظفين، بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار الفيروس.

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وكان راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية، أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامتهم في ظل الظروف التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» .

وأوضح جبران السويدي، أن الدائرة قامت بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمستقلة بإمارة عجمان لتوجيه جميع موظفيها المواطنين، وغير المواطنين لإجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» المستجد مجاناً، حيث تم التنسيق مع الجهات، وفق المواعيد المعدة لفحوصات الموظفين حسب المجموعات من اليوم إلى يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً في مقار الجهات .