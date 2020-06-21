كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تمد يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة، دورًا فعالًا ورياديًا في الجهود الدولية لمكافحة فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد)، وهو ما يعكس مدى اعتناء واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالصحة العالمية.

ومدت دولة الإمارات، يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، حيث بدأت بالتخطيط المبكر للعديد من المبادرات الإنسانية التي من شأنها محاصرة انتشار الفيروس.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريان الرئيسي للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنهم الإستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة بالمساعدات المرتبطة بفيروس كوفيد 19 .

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وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت بكل إخلاص في الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، متعاونة مع المنظمات الدولية المعنية.

والجدير بالذكر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة تاريخا حافلا بالبذل والعطاء، وتشارك بفاعلية في المجال الإنساني، وخاصة تقديم المساعدات إلى المتضررين في المناطق المنكوبة التي تشهدها الكوارث.