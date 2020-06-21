كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تعتزم تحديث نظام الكمبيوتر الخاص بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال مسؤول بالوزارة، نقلًا عن وكالة "يونهاب": "سيؤدي ذلك إلى إنشاء نظام جديد يسمح لنا بالاستجابة بفعالية للهجمات الإلكترونية من خلال ربط النظام بالمؤسسات المتخصصة في منع الهجمات الإلكترونية ، بدلاً من الاضطرار إلى الجلوس طوال اليوم والبحث عن الهجمات المحتملة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كشفت تقارير لوكالة "يونهاب"، أن وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية تخطط لتحديث نظام الكمبيوتر الخاص بها في محاولة لتعزيز أمنها ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.

يُشار إلى الوزارة بأنها تخطط لاستثمار 320 مليون وون (265 ألف دولار) في المشروع، حيث تسعى إلى اكتشاف وتحليل أي التهديدات المستمرة المتطورة، واستهدافها في الوقت الفعلي. تشير التهديدات المستمرة المتطورة إلى الهجمات التي تسعى بقوة لتحقيق هدف مختار بدلاً من موضوع مجهول.

ومن المتوقع أن تستغرق ترقية النظام المبلغ عنه ستة أشهر.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، نُقل عن الوزارة تأكيدها أن "الهجمات الإلكترونية الذكية بتكنولوجيا القرصنة المتطورة في ازدياد" ، حيث أعلنت أنها تعتزم المضي قدمًا في الترقية.

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تأتي هذه الخطوة، التي توصف بأنها حماية محتملة ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة من كوريا الشمالية والأطراف الأخرى، بعد عام من قيام المتسللين الذين يتنكرون في هيئة موظفين بالوزارة بإرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على رموز خبيثة إلى الصحفيين الذين يغطون عمل الوزارة.

وقيل في ذلك الوقت أن كوريا الشمالية كانت وراء الهجمات.

غالبًا ما تتهم بيونج يانج من قبل مسؤولي الأمن السيبراني الأمريكي والدولي، إلى جانب متخصصين من القطاع الخاص، بالتسلل إلى الشبكات المالية العالمية وإطلاق هجمات إلكترونية مزعومة.

تم اتهام كوريا الشمالية بالوقوف وراء انتشار فيروس WannaCry في مايو 2017، والذي حظر أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم مع رسائل تومض على الشاشة تطالب بالمال لإزالة القيود.

وسط تصاعد حدة التوتر مؤخرا بين كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في وقت سابق من يونيو، حذرت وزارة التوحيد في سيول من خطر زيادة الهجمات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها باستخدام تقنية القرصنة المتقدمة جدًا.