كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 11 إثر إطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاحد، أن شخصًا على الأقل لقى مصرعه وأُصيب 11 فى حادث إطلاق نار فى مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وقالت الشرطة، في منشور على "تويتر": "أُصيب 12 شخصًا بجروح من طلقات نارية في حادثة على 2900 كتلة من هينيبين س. مات رجل بالغ واحد وأُصيب 11 آخرين بإصابات لسيت مهددة للحياة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للتقارير، حدث إطلاق النار في منطقة تجارية، بالقرب من مسرح لاندمارك ابتون والعديد من الحانات والمطاعم.

يقع الموقع على بعد حوالي ثلاثة أميال غرب منطقة التسوق في مينيابوليس المتضررة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في 25 مايو.

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أعادت سلطات مينيسوتا فتح الحانات والمطاعم، مع خدمة محدودة، في 1 يونيو.

وكان قد قال عمدة مينيابوليس جاكوب فراي، في وقتًا سابقًا من هذا الشهر، إنه يؤيد "الإصلاح الهيكلي الرئيسي" لأقسام الشرطة. وتأتي تعليقاته في مقابلة مع كريس كومو من شبكة سي إن إن، بعد أن التقى فراي بموجة من الاستهجان بعد إخبار مجموعة من المتظاهرين أنه لا يدعم إلغاء إدارة شرطة المدينة.

وأضاف "فراي"، أن المتظاهرين "اتصلوا بي وسألوني إذا كنت على استعداد للالتزام بالتخلص من الشرطة. وكنت صادقًا".