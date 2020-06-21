كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، نحو 7.7 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وفي تقرير لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، رصد 7728 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 7889 إصابة يوم أمس).

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 584680، بما في ذلك 236858 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2.5 ألف حالة نشطة منذ يوم أمس).

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وأعلنت الغرفة، خلال اليوم الأخير، تسجيل وفاة 109 مصابين بـ"كوفيد-19" (مقابل 161 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ 25 مايو.

وارتفعت بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 8111 حالة وفاة.

وتماثل 5119 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 339711.