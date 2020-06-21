كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على مخبأ لوثائق القوميين المتعصبين في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة بحث وتنقيب، في مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا، اليوم الأحد العثور على مخبأ مع وثائق أرشيفية يزيد عمرها عن 70 عاما.

وكشفت المجموعة، أن الوثائق كانت محفوظة في علبتين من المعدن، ومخبأة في الغابة، وتضم العديد من الكتب والمجلات والوثائق العائدة لمنظمة القوميين الأوكرانيين "جيش المتمردين الأوكراني" (OUN-UPA)، وهي منظمة متطرفة محظورة في روسيا، كانت تحت قيادة، ستيبان بانديرا ورومان شوخفيتش.

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ويعتقد المختصون أن الوثائق، قد تحتوي على مواد تخص بطل الاتحاد السوفيتي سيدور كوفباك.

وقال أحد المختصين، في تصريحات صحفية نقلتها نقلت قناة TSN: "لم نراجعها بعد بالتفصيل. هذا كنز وطني. ويجب توخي الحذر أثناء العمل مع الوثائق لأن أي تصرف غير صحيح سيعرضها للتلف".

وذكر أحد المختصين، أنه، تم الآن نقل الوثائق إلى متحف التاريخ المحلي في لفوف، وسيتم إرسالها للترميم.