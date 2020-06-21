كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحجب الموقع الشخصي لرئيس الوزراء الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موظف في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند أن الصين حجبت الموقع الشخصي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على ما يبدو بعد مواجهة وادي جالوان بين جيشي البلدين في إقليم لاداخ الشمالي.

غرد أميت مالافيا، المسؤول عن قسم المعلومات والتكنولوجيا الوطني في حزب بهاراتيا جاناتا، على "تويتر"، نقلاً عن تقرير إخباري، وقال: "الصين حجبت الموقع الرسمي لنارندرا مودي باستخدام جدار الحماية العظيم، لكنها سمحت لموقع راهول غاندي"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

أظهر البحث الذي تم إجراؤه باستخدام أداة البحث المتاحة للجمهور "The Great Firewall of China"، أنه لم تتمكن أي خوادم من الوصول إلى موقع ناريندا مودي الشخصي، www.narendramodi.in، مما يعني أنه من المحتمل ألا يمكن الوصول إلى الموقع من داخل الصين القارية.

من ناحية أخرى، لم يتم حظر المواقع الرسمية لحزب بهاراتيا جاناتا ورئيسه السابق ووزير الداخلية الفيدرالي الحالي أميت شاه، وكذلك موقع حزب المعارضة الرئيسي، المؤتمر الوطني الهندي ورئيسه السابق راهول غاندي.

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يبدو أن موقع "مودي" قد تم حجبه بعد المواجهة الأخيرة بين جيوش البلدين حول الأراضي المتنازع عليها في وادي جالوان في شرق لاداخ.

فقد عشرين جنديًا هنديًا، من بينهم ضابط، حياتهم في اشتباكات عنيفة، وهي الأسوأ منذ عدة عقود بين البلدين الآسيويين، حتى في الوقت الذي كان فيه كلا الجانبين في عملية تراجع التصعيد بعد أكثر من مواجهة استمرت لأكثر من شهر في عدة نقاط على طول الحدود الفعلية المعروفة باسم خط السيطرة الفعلية (LAC).

تشترك الهند والصين في حدود من أروناشال براديش في الشمال الشرقي إلى سيكيم في وسط لداخ، وهي منطقة اتحاد شمالي. في حين أنها في الأساس حدود برية في معظم المناطق، في بانجونج تسو في شرق لاداخ ، فإنها تمر عبر بحيرة.

تسيطر الهند على الجزء الغربي من البحيرة التي يبلغ طولها 45 كم، بينما تقع الباقي تحت السيطرة الصينية. وقعت معظم الاشتباكات بين الجيشين الهندي والصيني بالقرب من الجزء المتنازع عليه من البحيرة.