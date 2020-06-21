كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع: ارتفاع التأييد الشعبي لحكومة رئيس الوزراء الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع التأييد الشعبي لحكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بنسبة تسع نقاط مئوية إلى 36٪ على الرغم من الاعتقال الأخير لوزير العدل السابق للاشتباه في شراء الأصوات، كما أظهر استطلاع أجرته صحيفة ماينيتشي شيمبون اليومية، اليوم الأحد.

كما أظهر استطلاع ماينيتشي، أن 59٪ ممن شملهم الاستطلاع لا يعتقدون أن أولمبياد طوكيو، الذي كان من المقرر إجراؤه في يوليو وأغسطس من هذا العام ولكن تم تأجيلها لمدة عام واحد بسبب جائحة الفيروس، يمكن عقدها العام المقبل. يعتقد 21 ٪ فقط أن الحدث يمكن عقده في عام 2021، كما أوردت وكالة "رويترز".

وانخفضت نسبة الموافقة إلى 27٪ في المسح السابق الذي أجرته الصحيفة بعد وقت قصير من استقالة مدع عام كبير في طوكيو كان مقربًا من رئيس الوزراء في أواخر مايو بسبب القمار أثناء حالة طوارئ فيروس كورونا اليابانية.

غالبًا ما يُنظر إلى انخفاض دعم الناخبين إلى ما دون 30٪ على أنه علامة خطر.

لا يقدم تقرير صحيفة "ماينيتشي" عن آخر مسح لها أسبابًا محددة للارتداد في الدعم، لكن 55٪ ممن شملهم الاستطلاع رحبوا بقرار الحكومة يوم الخميس برفع القيود المفروضة على الرحلات الداخلية.

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ويقارن ذلك بـ32٪ ممن شملهم الاستطلاع الذين قالوا، إن القيود كان ينبغي أن تظل سارية.

اعتقل المدعون يوم الخميس وزير العدل السابق، كاتسويوكي كاواي، مستشار السياسة الخارجية لولاية واحدة المقرب من "آبي"، وزوجة مشرع كاواي، أنري، للاشتباه في شراء الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2019.

على الرغم من أن الدعم لحكومة "آبي" قد انتعش، يعتقد 59٪ ممن شملهم الاستطلاع أن "آبي" يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الأمر.

وقد اعتذر "آبي" للجمهور عن الفضيحة، قائلاً، إنه شعر بمسؤوليته بقوة عن تعيينه كاواي في هذا المنصب.

لم تتعرض اليابان للطفرة المتفجرة من عدوى فيروس كورونا التي شوهدت في بعض البلدان الأخرى، مع نحو 18000 حالة مؤكدة و 954 حالة وفاة، وفقًا لهيئة الإذاعة الوطنية NHK.