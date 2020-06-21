كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابات وطلاب هونج كونج يفشلون في حشد الدعم لتنظيم الإضرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت نقابات العمال المؤيدة للديمقراطية ومجموعة طلابية في هونغ كونغ في حشد الدعم الكافي لتنظيم الإضرابات ضد قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين، في ضربة لحركة الاحتجاج في المدينة التي تحكمها الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

بعد عام من الاضطرابات العنيفة في كثير من الأحيان، فقدت المظاهرات المناهضة للحكومة زخمها بسبب ارتفاع خطر الاعتقال، مع فشل المسيرات الأخيرة في الحصول على موافقة الشرطة بسبب قيود الفيروسات التاجية على الحشود الكبيرة.

كان القصد من الإضراب فتح ساحة جديدة من المقاومة، لكن قال المنظمين إنه شارك 8943 عضوًا فقط من أعضاء النقابات في استطلاع على مستوى المدينة، ولم يرقوا إلى عتبة 60،000 للمضي قدمًا، حتى مع تأييد 95 ٪ من الأصوات.

بشكل منفصل، قالت منصة عمل طلاب المدرسة الثانوية أنها لن تشرع في مقاطعة الفصل، لأنهم لم يحققوا بعض أهدافهم في التصويت الشخصي.

تم التصويت يوم السبت وتم الإعلان عن النتائج حوالي منتصف الليل.

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تمثل النقابات ما يقرب من عشرين صناعة، بما في ذلك الطيران والنقل والبناء والتكنولوجيا والسياحة. تم تشكيل معظمها في العام الماضي حيث قاد النشطاء المؤيدون للديمقراطية أكبر دفعة لتوحيد مركز التمويل الرأسمالي المتطرف - حيث لم يتم الاعتراف بحقوق المساومة الجماعية - منذ أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في عام 1997.

وقد أعلنت الصين يوم السبت تفاصيل عن تشريع الأمن القومي، موضحة ان بكين سيكون لها سلطات شاملة على تطبيقه وإشارة إلى أعمق تغيير في طريقة حياة المدينة منذ التسليم.

أثار القانون المخطط له قلق الحكومات الأجنبية وكذلك نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ، الذين كانوا قلقين بالفعل من أن بكين تشدد قبضتها على المدينة شبه المستقلة.

وسعى المسؤولون في بكين وهونج كونج إلى طمأنة المستثمرين بأن القانون لن يؤدي إلى تقويض استقلالية المدينة بدرجة عالية، مصرين على أنه لن يستهدف سوى أقلية من "مثيري الشغب" الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي.

