كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير هندي: الصين خسرت 40 جنديا على الأقل في اشتباك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير بالحكومة الفيدرالية الهندية، أن الصين خسرت ما لا يقل عن 40 جنديًا في اشتباك مع الهند على حدودهم المتنازع عليها هذا الأسبوع، حيث ظلت الدول المسلحة نوويًا في مواجهة على خط المواجهة يوم الأحد.

وقال وزير الطرق والمواصلات، في كيه سينج، لتلفزيون "نيوز 24"، في مقابلة بثت في وقت متأخر يوم السبت: "إذا استشهد 20 من جانبنا الهندي، لكان هناك على الأقل ضعف الضحايا في جانبهم - الصين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "سين"، أن الجانب الهندي سلم القوات الصينية التي ضلت في الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة.

ولم يقدم "سينج"، وهو قائد سابق للجيش، أي دليل يدعم تصريحه. وقال، إن الصين لم تقبل تاريخيًا أبدًا أي خسائر في الحرب بما في ذلك في الصراع مع الهند عام 1962.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز"، التي تسيطر عليها الدولة في الصين في وقت سابق، إنه كان هناك خسائر في الجانب الصيني لكنها لم تذكر تفاصيل.

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ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، بهارات بوشان بابو، التعليق على مقابلة "سينج".

ولم تذكر الصين شيئًا عن أي خسائر في القتال اليدوي الذي وقع في وادي جالوان المتنازع عليه بشدة في غرب جبال الهيمالايا ، حيث قتل 20 جنديًا هنديًا وجرح 76 على الأقل.

تبادل الجيران الآسيويون المسلحون نوويًا اتهامات يوم السبت بأن الآخر انتهك حدودهما المشتركة الواقعية، وهي منطقة أصبحت هذا الأسبوع موقعا لأشد اشتباكهم دموية في نصف قرن.

لا تزال القوات حبيسة في مواجهة في عدة مواقع على طول خط السيطرة الفعلية غير المحدد، على الرغم من المحادثات بين القادة المحليين للحد من التصعيد.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الصين لتصعيد التوترات الحدودية مع الهند.