مهاجرون وراء ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في جهة العيون

أكدت مصادر من وزارة الصحة أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، المسجلة، اليوم الأحد، في جهة العيون الساقية الحمراء، تعود إلى مهاجرين في مدينة طرفاية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها في أكبر حصيل سجلتها الجهة، هي لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين كانوا يستعدون للهجرة بشكل غير شرعي، نحو جزر الكناري، في حين لم تكن الجهة تسجل سوى سبع حالة إصابة بالفيروس.

الإقرار المغربي بوجود فيروس كورونا في صفوف المهاجرين في جهة العيون، سبقه تحذير إسباني، بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى الجزر قادمين من الأقاليم المغربية الجنوبية.

واكتشفت جزر الكناري، قبل ثلاثة أيام، أكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف المهاجرين القادمين من المغرب. إذ أعلنت اكتشافها لـ14 إصابة بكورونا في صفوف ركاب قارب واحد.