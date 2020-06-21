العيون تسجل اليوم أكبر حصيلة على غير العادة..والإصابات الجديدة بكورونا توزع على 8 جهات- تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة للحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، جعلت جهة العيون الساقية الحمراء، وعلى غير عادة، تنفرد بأكبر عدد من المصابين الجدد بالفيروس.

وحسب حصيلة اليوم، فقد سجلت جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأحد، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة سجلتها الجهة، ورفعت عدد مصابيها إلى 44 حالة.

وفي ذات السياق، سجلت جهة مراكش آسفي 26 حالة جديدة رفعت مجموع الجهة إلى 1718 حالة، وسجلت جهة الدار البيضاء سطات عشرين حالة جديدة، رفعت مجموع الحالات المسجلة إلى 3018 حالة، وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 14 حالة جديدة، نقلت مجموع مصابيها إلى 1475، وسجلت جهة فاس مكناس 13 إصابة جديدة، كما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة ست إصابات جديدة.

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وبالنظر لذات الحصيلة، فقد سجلت جهتي بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في كل منهما.

ولم تسجل أربع جهات من المملكة أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي جهات درعة تافيلالت وكلميم وادننون وجهة الشرق وجهة الداخلة وادي الذهب.

يشار إلى أنه خلال 16 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على المستوى الوطني.