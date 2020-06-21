عاجل..118 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 9957 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، بزيادة في أعداد المصابين بالفيروس، والمتعافين منه.

وحسب الوزارة، فقد تم تسجيل 118 حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 9957 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 8249 حالة، بعد تسجيل 26 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 213 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاك إضافية خلال الساعات الأخيرة.

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وتقول وزارة الصحة، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، المسجلة خلال الأيام الأخيرة، يتم اكتشافها في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.