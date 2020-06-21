المغربية إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم ينتظران مولودهما الأول

كشفت تقارير إعلامية تركية أن المغربية، إيمان الباني، زوجة الممثل التركي مراد يلدريم، حامل في شهرها الثاني.

ونشر موقع “CNN”، في نسخته التركية، أول أمس الجمعة، أن الممثل التركي سيصبح، قريبا، أبا، مسربا خبر حمل إيمان الباني، الذي تخفيه عن الجميع، إلا المقربين.

وكانت ملكة الجمال المغربية، إيمان الباني، قد فقدت في العام الماضي، جنينها، بعد أشهر من الحمل، إذ أعلنت عن ذلك شقيقتها فدوى الباني، في بداية شهر غشت الماضي، وأن حلمها من زوجها النجم التركي مراد يلدريم في إنجاب طفلهما الأول تأجل.