إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بتل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، اقتُرفت جريمة إطلاق نار في قرية تل السبع بالنقب، أسفرت عن إصابة شاب (32 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة، تلقى العلاج على إثرها في عيادة محلية ثم نُقل إلى مستشفى (سوروكا) بمدينة بئر السبع.

واستُدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب إطلاق النار وخلفيتها.