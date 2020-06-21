الصحة الفلسطينية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 41 منها في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 1022 إصابة، 26 سجلت في مدينة الخليل، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وقالت إن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل، احتاجت إلى الدخول لقسم العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، وطلبت من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ، وأصدرت تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

ووفقًا لإحصائيات موقع "ورلد ميتر"، المختص في إحصائيات جائحة كورونا في العالم، فإن عدد الوفيات العالمي تجاوز الـ466 ألف شخص بينما بلغ عدد مجمل الإصابات نحو 9 مليون حالة.