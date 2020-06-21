القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 41 منها في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.
وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 1022 إصابة، 26 سجلت في مدينة الخليل، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.
وقالت إن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل، احتاجت إلى الدخول لقسم العناية المكثفة.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، وطلبت من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ، وأصدرت تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.
ووفقًا لإحصائيات موقع "ورلد ميتر"، المختص في إحصائيات جائحة كورونا في العالم، فإن عدد الوفيات العالمي تجاوز الـ466 ألف شخص بينما بلغ عدد مجمل الإصابات نحو 9 مليون حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.