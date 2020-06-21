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شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: نسعى لتعزيز الحل السياسي للأزمة الليبية والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تعمل على تعزيز الحل السياسي في ليبيا غداة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي محددات بلاده للتدخل العسكري في البلد الجار الذي يعاني من سيطرة مليشيات إرهابية على عاصمته.
واعتبر شكري في مداخلة هاتفية مع قناة العربية السعودية أن فايز السراج رئيس الحكومة غير الدستورية في ليبيا لم يحسن قراءة موقف الرئيس المصري بشأن بلاده مؤكدا أن القاهرة تنسق مع جميع الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة في سبيل حل أزمة ليبيا بشكل سياسي.
كما أوضح أن مصر تواصل التنسيق مع تونس والجزائر (دول جوار ليبيا) قائلا "لدينا رؤية مشتركة تعزز حل ليبي-ليبي".
وحول قضية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تقبل أي وساطة بشأن مسألة السد لثقتها في عدالة موقفها.
وأمس السبت، أعلن الرئيس السيسي محددات لتدخل بلاده عسكريا في ليبيا إذا واصلت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
وعقب كلمة السيسي التي لوح خلالها بتدخل في ليبيا أعلنت دول عربية إلى جانب الولايات المتحدة تأييدها لرؤيته بشأن أمن بلاده القومي.
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