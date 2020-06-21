حضرموت.. تدشين مشروع توفير معدات وأدوات طبية للمراكز الصحية

الأحد 21 يونيو 2020

دشنت جمعية نبراس للتنمية ،اليوم، مشروع توفير معدات وادوات طبية لخمسة مراكز صحية بمديريات سيئون وتريم والسوم بمحافظة حضرموت ضمن حملة التبرعات التي دشنتها الجمعية عبر برنامج المساهمة المجتمعية للطوارئ ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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و خلال التدشين أشادا مديرا عموم مديرية تريم و مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد هويدي و الدكتور عبدالله باجهام بأهمية هذه المعدات والأدوية وإسهامها في التخفيف على كاهل المواطنين الذين يصعب عليهم الوصول بسهولة إلى مراكز الحميات بالمدينة..مثمنا جهود جمعية نبراس للتنمية في المساهمة للتخفيف على مراكز الحميات بالمدينة.

بدوره قدم منسق المشروع الدكتور أحمد عوض باجبير شرح أوضح فيه معايير اختيار هذه المعدات والأدوية وأهميتها لمواجهة الحميات بشكل عام.