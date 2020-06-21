- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تدشين مشروع توفير معدات وأدوات طبية للمراكز الصحية والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
دشنت جمعية نبراس للتنمية ،اليوم، مشروع توفير معدات وادوات طبية لخمسة مراكز صحية بمديريات سيئون وتريم والسوم بمحافظة حضرموت ضمن حملة التبرعات التي دشنتها الجمعية عبر برنامج المساهمة المجتمعية للطوارئ ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
و خلال التدشين أشادا مديرا عموم مديرية تريم و مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد هويدي و الدكتور عبدالله باجهام بأهمية هذه المعدات والأدوية وإسهامها في التخفيف على كاهل المواطنين الذين يصعب عليهم الوصول بسهولة إلى مراكز الحميات بالمدينة..مثمنا جهود جمعية نبراس للتنمية في المساهمة للتخفيف على مراكز الحميات بالمدينة.
بدوره قدم منسق المشروع الدكتور أحمد عوض باجبير شرح أوضح فيه معايير اختيار هذه المعدات والأدوية وأهميتها لمواجهة الحميات بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. تدشين مشروع توفير معدات وأدوات طبية للمراكز الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.