أنور قرقاش: العالم العربي يرفض استباحة سيادته وحدوده

الأحد 21 يونيو 2020

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، إن العالم العربي يرفض استباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية.



وقال قرقاش، خلال تغريدة على موقع "تويتر" إن "الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس المصري بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية".

Advertisements

وشدد على أن: "الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أكد في تغريدة أمس السبت، أن تركيا استبدلت علاقات الجيرة والاحترام ببرنامج توسعي يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية.

وأضاف قرقاش، خلال تغريدة أيضاً على موقع "تويتر"، أن "تصريح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي على العالم العربي لم يأت من فراغ".