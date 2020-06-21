مقتل ثلاثة أشخاص في حادثة طعن بمدينة ريدينغ البريطانية

الأحد 21 يونيو 2020

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة لدى قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه عام في مدينة ريدينغ البريطانية الواقعة غرب لندن



وقالت الشرطة المحليّة في بيان لها "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى للعلاج".

وأضافت "أنّ وحداتها هرعت مع فرق الإسعاف إلى متنزّه فوربوري غاردنز قرابة الساعة السابعة مساء إثر تلقّيها بلاغاً عن تعرّض عدد من الأشخاص للطعن".

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وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت رجلاً عمره 25 عاما من ريدينج للاشتباه بارتكابه جريمة القتل.

وقال كبير مفتشي الشرطة إيان هنتر "لا توجد معلومات تشير إلى وجود أي خطر آخر على الناس ولكننا نحث الناس على أن يظلوا حذرين والإبلاغ عن أي شيء مريب باستدعاء الشرطة".

وأضاف"لا يجري التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابي ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث ايست لمكافحة الإرهاب".