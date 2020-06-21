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شكرا لقرائتكم خبر عن أوصى بـ«صلاة الفجر».. وفاة أسطورة «كرة القدم» العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
توفي أسطورة كرة القدم العراقية، اللاعب الدولي السابق أحمد راضي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ56 عامًا؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في تصريح صحفي مقتضب: “توفي اللاعب السابق أحمد راضي”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وكان “راضي” تعرَّض الأسبوع الماضي لارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة وضعف حاد في جسده؛ ما أدى إلى نقله للمستشفى وإجراء فحوص أظهرت إصابته بالفيروس.
وتدهورت الحالة الصحية لـ”راضي”، الخميس الماضي، بعد ساعات على خروجه من المستشفى، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.
وفي السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة سابقة للاعب أحمد راضي، وهو يوصي بالالتزام بصلاة الفجر؛ سواءً كان مشهورًا أو شخصًا عاديًا.
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