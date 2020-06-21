روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:15 مساءً, 21 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 7728 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 109 حالات وفاة .

وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 584.680 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8111 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 339.711 حالة .

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