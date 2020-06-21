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12 قتيلا ومصابا في إطلاق نار بمدينة «منيابوليس» الأمريكية

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ذكرت الشرطة في تغريدة على تويتر أن شخصا قتل وأصيب 11 في إطلاق نار في مدينة منيابوليس الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وجاء في تغريدة منفصلة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا مستشفيات في المنطقة.

وأضافت الشرطة في التغريدة "قتل رجل وأصيب 11 بجروح لا تهدد حياتهم".

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