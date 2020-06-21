شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلا ومصابا في إطلاق نار بمدينة «منيابوليس» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في تغريدة منفصلة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا مستشفيات في المنطقة.
وأضافت الشرطة في التغريدة "قتل رجل وأصيب 11 بجروح لا تهدد حياتهم".
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