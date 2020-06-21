شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. ثوران بركان جبل ميرابي والرماد يرتفع 6 كيلومترات والان نبدء بالتفاصيل
وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية إن الثوران الأول وقع الساعة 0913 صباحا (0213 بتوقيت جرينتش) واستمر لمدة 328 ثانية، وحدث الثوران الثاني بعد ذلك بـ14 دقيقة واستمر لمدة 90 ثانية تقريبا.
وتسببت الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترا.
ونصح المركز القرويين بالاحتفاظ بالهدوء والبقاء خارج منطقة حظر نصف قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.
وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، حيث تم إطلاق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ أيار/مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5ر5 كيلومترات.
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