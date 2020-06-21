السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار".

يذكر ان السياحة في السعودية وخاصة الدينية منها تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي الفايروس التاجي مما حذا بالسعودية الى ايقاف العمرة والحج الى اشعار اخر.