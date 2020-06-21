الارشيف / اخبار العالم

السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة السياحة ، الأحد، انها تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار".

 

يذكر ان السياحة في السعودية وخاصة الدينية منها تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي الفايروس التاجي مما حذا بالسعودية الى ايقاف العمرة والحج الى اشعار اخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا