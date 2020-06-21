السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

اعلنت وزارة السياحة السعودية، الأحد، انها تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار".
يذكر ان السياحة في السعودية وخاصة الدينية منها تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي الفايروس التاجي مما حذا بالسعودية الى ايقاف العمرة والحج الى اشعار اخر.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.