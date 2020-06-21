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وكالة 'Moody's' تؤكد تصنيف 8 بنوك في الإمارات الى سلبية

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خفضت وكالة موديز التصنيفات طويلة الأجل، الاحد، لثمانية بنوك في الإمارات إلى سلبية من مستقرة.

وقالت وكالة التصنيف "إن تفشي الفيروس التاجي يمثل صدمة كبيرة لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة المفتوح ويتزامن مع انخفاض كبير في أسعار النفط يؤثر أيضا على النمو".

 

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وشملت البنوك بنك أبوظبي التجاري ، مصرف أبوظبي الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، بنك الإمارات دبي الوطني ، بنك المشرق ، بنك الفجيرة الوطني ، بنك رأس الخيمة الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط.

 

وعلى اثر ذلك تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي حيث خسر المؤشر العام لسوق دبي المالي ما يصل إلى 1.3٪ ، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إلى أقصى حد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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