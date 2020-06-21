وكالة 'Moody's' تؤكد تصنيف 8 بنوك في الإمارات الى سلبية

خفضت وكالة موديز التصنيفات طويلة الأجل، الاحد، لثمانية بنوك في الإمارات إلى سلبية من مستقرة.
وقالت وكالة التصنيف "إن تفشي الفيروس التاجي يمثل صدمة كبيرة لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة المفتوح ويتزامن مع انخفاض كبير في أسعار النفط يؤثر أيضا على النمو".
وشملت البنوك بنك أبوظبي التجاري ، مصرف أبوظبي الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، بنك الإمارات دبي الوطني ، بنك المشرق ، بنك الفجيرة الوطني ، بنك رأس الخيمة الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط.
وعلى اثر ذلك تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي حيث خسر المؤشر العام لسوق دبي المالي ما يصل إلى 1.3٪ ، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إلى أقصى حد.
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