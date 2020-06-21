دفن جثمان الكابتن الولي السابق أحمد راضي في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد. وتكفل ديوان الوقف السني اليوم الاحد، بدفن جثمان احمد راضي في مقبرة الكرخ المخصصة لضحايا كورونا. Advertisements تجدر الإشارة الى ان النجم الدولي السابق توفي فجر اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا. وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما حفر اسمه في تاريخ الكرة العراقية ليلقب بلاعب القرن العشرين في العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جثمان احمد راضي يورى الثرى في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.