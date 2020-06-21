الطيران المدني: مستمرون بمنح الموافقات الرسمية الخاصة بإجلاء العراقيين في الخارج

اعلنت سلطة الطيران المدني، الاحد، انها مستمرة بمنح الموافقات الرسمية الخاصة بإجلاء العراقيين في الخارج.

وقال مدير عام السلطة دريد يحيى جاسم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "مستمرة في منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ،استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".

زاكد "إستمرار قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الأول من شهر تموز مطلع الشهر القادم والتي تشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".