نادي الزوراء ينعى وفاة اسطورته احمد راضي

رياضة 2020-06-21 | 11:43 2,632 مشاهدة نعى نادي الزوراء الرياضي، وفاة اسطورته احمد راضي بعدما توفي صباح اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا وذكر النادي في بيان أن "رئيس نادي الزوراء فلاح حسن وأعضاء الهيئة الإدارية، ينعون أحد رموز النادي الكابتن المرحوم احمد راضي والذي وافته المنية اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا اللعين". وأضاف النادي "نسأل الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .. إٔنا لله وانا اليه راجعون".



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