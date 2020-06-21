طالبان تقتل إمام مسجد أعلن عن جنازة شرطي أفغاني

قتل مسلحو حركة طالبان، الاحد، إمام مسجد بسبب إعلانه عن مراسم جنازة رجل شرطة أفغاني، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.



وقال جاويد بشرات، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة شرطة إقليم باغلان الأفغاني، إن مسلحي طالبان قتلوا إمام مسجد بمنطقة "داند-اي-جوري" بالإقليم، وأضاف أنه تم تعذيبه عبر الاعتداء عليه "بوحشيه" حتى توفي متأثرا بجروحه.

Advertisements

ويعتبر إقليم باغلان من الأقاليم المضطربة نسبيا بشمال أفغانستان، حيث تنشط حركة طالبان في بعض من مناطقه النائية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو أصيب نحو 422 من القوات الأفغانية عبر البلاد في 220 هجوما على الأقل شنته طالبان، بحسب الحكومة الأفغانية.

ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير عملية السلام الهشة.