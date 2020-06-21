الخليج 365الأحد 2020/6/21 02:21 م بتوقيت أبوظبي
قتل مسلحو حركة طالبان، الاحد، إمام مسجد بسبب إعلانه عن مراسم جنازة رجل شرطة أفغاني، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
وقال جاويد بشرات، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة شرطة إقليم باغلان الأفغاني، إن مسلحي طالبان قتلوا إمام مسجد بمنطقة "داند-اي-جوري" بالإقليم، وأضاف أنه تم تعذيبه عبر الاعتداء عليه "بوحشيه" حتى توفي متأثرا بجروحه.
ويعتبر إقليم باغلان من الأقاليم المضطربة نسبيا بشمال أفغانستان، حيث تنشط حركة طالبان في بعض من مناطقه النائية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو أصيب نحو 422 من القوات الأفغانية عبر البلاد في 220 هجوما على الأقل شنته طالبان، بحسب الحكومة الأفغانية.
ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير عملية السلام الهشة.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تقتل إمام مسجد أعلن عن جنازة شرطي أفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.