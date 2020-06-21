ماذا يحدث في شتوتغارت الألمانية؟

شهدت مدينة شتوتغارت الألمانية، مواجهات بين الشرطة ومجموعات شبابية، أسفرت عن إلحاق أضرار مادية وأعمال نهب كبيرة.

ونقل التلفزيون الألماني الرسمي عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الوضع في شتوتغارت خرج عن السيطرة، حين انفجر عند منتصف الليلة الماضية، مع مواجهات شارك فيها حوالي 500 شخص، قرب "ميدان القصر"، في قلب المدينة





وقال المتحدث إن مئات الأشخاص قاموا بأعمال نهب للمحال التجارية وتحطيم النوافذ ومهاجمة رجال الأمن بالزجاجات والحجارة، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الشرطة .

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في هذه الأثناء، تحدثت قناة "إس واي أر" المحلية، بشكل خاص عن متجر مجوهرات ومطعم للوجبات السريعة ومحل لبيع الهواتف النقالة، تعرضوا لأعمال نهب.

كما أقدم الشبان على تكسير سيارات تابعة للشرطة، قبل أن يعود الهدوء للمدينة عند قرابة الساعة الثالثة صباحا، بعد وصول تعزيزات أمنية.

وقبل ذلك، شهدت المدينة حوادث مماثلة، لكنها كانت أقل حدة.

وفيما يتعلق بمواجهات الليلة الماضية، لا تتوفر لدى الشرطة حتى الآن، معلومات فورية عن الجناة أو دوافعهم الدقيقة.