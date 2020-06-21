انت الان تتابع روسيا تسجل أقل من 8000 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت روسيا اليوم الأحد 7728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 584680 منذ تفشي الوباء.

وقال المركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا إن 109 أشخاص تُوفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8111.

وكانت روسيا سجلت أمس السبت 7889 إصابة جديدة بكورونا فضلا عن 161 وفاة.