روسيا تسجل أقل من 8000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت روسيا اليوم الأحد 7728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 584680 منذ تفشي الوباء.
وقال المركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا إن 109 أشخاص تُوفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8111.
وكانت روسيا سجلت أمس السبت 7889 إصابة جديدة بكورونا فضلا عن 161 وفاة.
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