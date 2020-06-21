إصابة 10 أشخاص إثر إطلاق نار في مهد شرارة "فلويد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار، بمدينة مينيابوليس، مهد شرارة الاحتجاجات على وفاة مواطن من أصول أفريقية.



وفي تغريدة لها، قالت شرطة مينيابوليس إن الأشخاص العشرة على قيد الحياة مع "مستويات مختلفة من الإصابات الخطيرة".

وفي تغريدة أخرى، نصحت الشرطة، المواطنين بتجنب مكان الحادث في المنطقة الواقعة قرب مسرح لاندمارك أبتاون، وتعج بالحانات والمطاعم.

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وتقع تلك المنطقة على بعد حوالي 3 أميال غرب منطقة مينيابوليس التجارية والحي الذي ضربته أعمال شغب في أعقاب وفاة جورج فلويد.

وأظهرت صور تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار إطلاق النار وقد أصابت نوافذ المسرح.

ولم يُعرف حتى الساعة مصدر إطلاق النار، كما أن الشرطة لم تعط أية تفاصيل أخرى عن الحادث.

وفي 25 مايو/آيار الماضي، توفي الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد (46 عاما) اختناقا ، في مدينة مينيابوليس، بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه لأكثر من ثماني دقائق وسط مناشداته المتكررة بعبارة "لا أستطيع التنفس".

وشكّلت تلك الوفاة الدافع الرئيسي خلف الحركة الاحتجاجية المناهضة للعنصرية، التي تعم الولايات المتحدة، واجتازت حدودها.