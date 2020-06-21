شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية تعلن تعافي 514 حالة من فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الأحد، تعافي 514 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 31240 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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