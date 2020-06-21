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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 15413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 410 ألف و 461 حالة إصابة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 13254 حالة.
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