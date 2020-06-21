الإصابة بكورونا حول العالم تتجاوز 8.81 مليون والوفيات 462960

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

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وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579 حالة إصابة.