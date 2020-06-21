نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من ضربات الشمس والإجهات الحراري

في أول يوم لبدء امتحانات الثانوية العامة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

نشرت النقابة العامة للأطباء، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الجرارة هذه الأيام :

1- عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

Advertisements

2- تناول عصير الليمون بعد الإفطار والتحلية بالموز.

3- شرب المياه ما بين الفطار والسحور 8 أكواب.

4- ارتدِ الملابس الفضفاضة والخفيفة والقطنية .

5- احم جسمك من حروق الشمس بارتداء قبعة والنظارات الشمسية واستخدام واقى من الشمس

6- اشرب الكثير من السوائل للحفاظ على تزويد جسمك بحاجته من السوائل على إفراز العرق والحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.