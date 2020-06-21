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قتيل و11 جريحا في تبادل لإطلاق النار في مينيابوليس

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واشنطن: أسفر تبادل لاطلاق النار في مينيابوليس، الواقعة في شمال الولايات المتحدة، عن مقتل شخص واصابة 11 آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة الأحد.

أظهرت صور نشرت على موقع فايسبوك شخصاً واحداً على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة. وبينت صور أخرى محال تحطمت نوافذها وسيارات شرطة.

ذكرت شرطة مينيابوليس في تغريدة "أصيب اثنا عشر شخصا بطلقات نارية" مضيفة "مات شخص بالغ وأصيب 11 اخرون بجروح قد تكون مميتة".

وشهدت مينيابوليس احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة إثر وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، أثناء توقيفه من قبل الشرطة في هذه المدينة نفسها.

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