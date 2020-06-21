صدامات بين مئات الأشخاص والشرطة في شتوتغارت الألمانية

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برلين: ألحق مئات الأشخاص أضرارا بمحال تجارية ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات ليلة السبت - الأحد، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر قوات الأمن، وفقا للسلطات المحلية.

ذكر متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الجناة أو دوافعهم الدقيقة. وقال "لقد حدثت أضرار بالفعل".

تدهور الوضع نحو منتصف الليل عندما هاجم مئات من الشباب ضمن مجموعات صغيرة الشرطة في شوارع وسط المدينة لساعات عدة بالحجارة والحصى والزجاجات الفارغة. وأشار المتحدث إلى أن عددا من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة.

جرى تكسير العديد من واجهات المحال وتخريب المتاجر، لا سيما في أحد أبرز شوارع التسوق الرئيسة في المدينة، كما ظهر في العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشارت قناة "إس واي أر" المحلية بشكل خاص إلى متجر مجوهرات ومطعم للوجبات السريعة ومحل لبيع الهواتف النقالة.

كما كسر الشبان سيارات عدة تابعة للشرطة. وعاد الهدوء قرابة الساعة الثالثة صباحا (01,00 ت غ) بعد وصول تعزيزات من الشرطة. وقد وقعت حوادث مماثلة خلال أعطال نهاية الأسبوع السابقة في المدينة، لكنها كانت أقل حدة.

